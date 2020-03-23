В Житомирской области шестерых пациентов проверяют на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Житомирской области ожидают результаты шести пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
"Новых случаев заражения лабораторно не выявлено. Биологический материал 4-х больных из городов Бердичев, Коростень и 2-х больных из города Житомир находятся еще в работе", - говорится в сообщении.
Как напоминает пресс-служба ОГА, по состоянию на 23 марта, в Житомирской области зафиксировано 2 подтвержденных случая заражения коронавирусом: у умершей 71-летней жительницы Радомышля и у 49-летнего жителя Житомира.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.