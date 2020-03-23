На Житомирщині шістьох пацієнтів перевіряють на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Житомирській області очікують на результати шістьох пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
"Нових випадків зараження лабораторно не виявлено. Біологічний матеріал 4-х хворих з міст Бердичів, Коростень та 2-х хворих з міста Житомир перебувають ще у роботі", - йдеться у повідомленні.
Як нагадує пресслужба ОДА, станом на 23 березня, у Житомирській області зафіксовано 2 підтверджених випадки зараження на коронавірус: у померлої 71-річної жительки Радомишля та у 49-річного жителя Житомира.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.