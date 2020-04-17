В Житомирской области начато производство по факту лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Житомирской области начато уголовное производство по факту пожаров в Овручскому районе, в результате которых произошло возгорание домов и лесного массива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту уничтожения огнем лесных массивов на территории Овручского района Житомирской области (ч. 1 ст. 245 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, пожар началась 16 апреля днем от возгорания сухой травы вблизи села Рудня. Также очаги возгорания возникли и в других местах, вблизи сел - Острова, Девошин, Журба, Магдин и Личманы Овручского района, уничтожив около 40 домов.
Огонь перекинулся и на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары крупных лесных массивов в ГП "Словечанский лесхоз АПК", ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство, ГП "Словечанско лесное хозяйство", ГП "Овручское лесное хозяйство".
По состоянию на 17 апреля пожар не локализован.
Сейчас устанавливается окончательное количество пострадавших от пожара усадеб, сумма нанесенного ущерба и площади сгорания лесных насаждений.
Напомним, в Житомирской области по факту поджога сухой травы, повлекшее лесные пожары на площади 180 га, начато уголовное производство.