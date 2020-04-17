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На Житомирщині розпочато провадження за фактом лісових пожеж

На Житомирщині розпочато провадження за фактом лісових пожеж

Київ • УНН

 • 9246 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Житомирщині розпочато кримінальне провадження за фактом пожеж в Овруцькому районі, унаслідок яких відбулося загоряння будинків та лісового масиву. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"…Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району Житомирської області (ч. 1 ст. 245 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, пожежа розпочалась 16 квітня вдень від загоряння сухої трави неподалік села Рудня. Також осередки займання виникли й в інших місцях, поблизу сіл - Острови, Дівошин, Журба, Магдин та Личмани Овруцького району, знищивши близько 40 будинків.

Вогонь перекинувся і на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі значних лісових масивів у ДП "Словечанський лісгосп АПК", ДП "Овруцьке спеціалізоване лісове господарство, ДП "Словечанське лісове господарство", ДП "Овруцьке лісове господарство".

Станом на 17 квітня пожежу не локалізовано.

Наразі встановлюється остаточна кількість постраждалих від пожежі садиб, сума завданих збитків та площі згоряння лісових насаджень.

Нагадаємо, на Житомирщині за фактом підпалу сухої трави, що спричинило лісові пожежі на площі 180 га, розпочато кримінальне провадження.

Українські Національні Новини

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