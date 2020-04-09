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На Житомирщині відкрили справу через підпал трави, що спричинив лісові пожежі

На Житомирщині відкрили справу через підпал трави, що спричинив лісові пожежі

Київ • УНН

 • 13397 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Житомирщині за фактом підпалу сухої трави, що спричинило лісові пожежі на площі 180 га, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

“За процесуального керівництва Коростенської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного підпалу сухої трави на березі річки неподалік смт Народичі (ч. 2 ст. 194 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, особою, яку наразі правоохоронці встановлюють, 3 квітня, близько 11:00, умисно підпалено суху траву на березі річки Уж, неподалік смт Народичі.

Від загоряння сухостою вогонь перекинувся на лісові насадження, унаслідок чого виникли пожежі лісових масивів у Народицькому, Базарському та Кліщівському лісництвах ДП “Народицьке спеціалізоване лісове господарство”.

За попередніми підрахунками, вигоріло понад 180 га лісу.

До ліквідації наслідків лісової пожежі було залучено понад 300 пожежників та 70 одиниць техніки, а також авіацію ДСНС України.

Зазначається, що станом на 9 квітня пожежу не локалізовано, залишається горіння окремими осередками на чотирьох ділянках загальною площею близько 15 га в районі населених пунктів Звіздаль, Малі Миньки, Рудня-Осошня та Калинівка.

Наразі встановлюється сума завданих збитків та остаточні площі згоряння лісових насаджень.

Зазначається, що санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, на Житомирщині добу намагаються погасити пожежу на торфовищах, для цього залучали авіацію.

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