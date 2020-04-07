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На Житомирщині для гасіння торфовищ залучали авіацію

На Житомирщині для гасіння торфовищ залучали авіацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Житомирщині вже третю добу намагаються погасити пожежу на торфовищах, для цього залучали авіацію. Наразі відкритого вогню вже немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"Станом на 7:00 поблизу села Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв ДП "Народицький спецлісгосп" відкритого вогню немає, спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками на загальній площі близько 20 га", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що ситуація повністю контрольована. Роботи тривають.

"До гасіння залучено 315 чоловік та 70 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 235 чоловік особового складу та 57 одиниць техніки, з них 3 літака АН-32П, якими 6 квітня здійснено 18 скидів – 144 тонн води (всього з початку гасіння здійснено 22 скиди – 176 тонн води) та 1 вертоліт МІ-8, який здійснив 5 скидів – 10 тонн води", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що поблизу села Шишелівка розгорнуто оперативний штаб з гасіння лісової пожежі, розгорнуто пункт збору приданих сил поблизу села Малі Клищі.

Нагадаємо, на Житомирщині дві доби намагаються погасити пожежу на торфовищах.

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