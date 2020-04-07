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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71202 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84148 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 97222 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Житомирской области для тушения торфяников привлекали авиацию

В Житомирской области для тушения торфяников привлекали авиацию

Киев  •  УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Житомирской области уже третьи сутки пытаются потушить пожар на торфяниках, для этого привлекали авиацию. Сейчас открытого огня уже нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7:00 вблизи села Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств ГП "Народицкий спецлесгосп" открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на общей площади около 20 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются.

"К тушению привлечены 315 человек и 70 единиц техники, в том числе от ГСЧС 235 человек личного состава и 57 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П, которыми 6 апреля осуществлено 18 сбросов - 144 тонн воды (всего с начала тушения осуществлено 22 сброса - 176 тонн воды) и 1 вертолет Ми-8, который совершил 5 сбросов - 10 тонн воды", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что вблизи села Шишеливка развернут оперативный штаб по тушению лесного пожара, развернут пункт сбора приданных сил вблизи села Малые Клыщи.

Напомним, в Житомирской области двое суток пытаются потушить пожар на торфяниках.

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