В Житомирской области для тушения торфяников привлекали авиацию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Житомирской области уже третьи сутки пытаются потушить пожар на торфяниках, для этого привлекали авиацию. Сейчас открытого огня уже нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 вблизи села Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств ГП "Народицкий спецлесгосп" открытого огня нет, наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на общей площади около 20 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация полностью контролируется. Работы продолжаются.
"К тушению привлечены 315 человек и 70 единиц техники, в том числе от ГСЧС 235 человек личного состава и 57 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П, которыми 6 апреля осуществлено 18 сбросов - 144 тонн воды (всего с начала тушения осуществлено 22 сброса - 176 тонн воды) и 1 вертолет Ми-8, который совершил 5 сбросов - 10 тонн воды", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что вблизи села Шишеливка развернут оперативный штаб по тушению лесного пожара, развернут пункт сбора приданных сил вблизи села Малые Клыщи.
Напомним, в Житомирской области двое суток пытаются потушить пожар на торфяниках.