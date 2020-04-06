У Житомирській області другу добу горять торфовища
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Житомирській області продовжують гасіння двох пожеж на торфовищах Олевського району, що сталися 4 квітня на загальній площі 18 га. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління ДСНС України у Житомирській області.
“Сьогодні бійці ДСНС продовжують гасіння двох пожеж на торфовищах Олевського району, що сталися 4 квітня на загальній площі 18 га. Станом на 06:00 поблизу с. Озеряни залишається горіння окремими осередками на площі 2,9 га, а поблизу х. Верба необхідно ліквідувати загоряння ще 9,1 га території”, — йдеться у повідомленні.
Наразі ліквідація пожеж триває.
Раніше УНН писав, що у Чорнобильській зоні ліквідували пожежу в одному з осередків.