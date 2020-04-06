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У Чорнобильській зоні ліквідували пожежу в одному з осередків

У Чорнобильській зоні ліквідували пожежу в одному з осередків

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення ліквідували пожежу в одному з осередків - поблизу села Рагівка Котовського лісництва на Київщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

"О 14:00 пожежу, що виникла 5 квітня в Зоні відчуження поблизу села Рагівка Котовського лісництва (41 квартал), ліквідовано", - повідомили у відомстві.

За даними ДСНС, станом на 14:30 6 квітня пожежу трав’яного настилу та лісової підстилки у Котовському лісництві зони відчуження продовжують гасити поблизу селища Поліське, села Влодимірівка, села Жовтневе та села Рудня Осошня окремими осередками на загальній площі близько 20 га.

До гасіння залучено 104 особи та 26 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 48 рятувальників та 9 одиниць техніки (з них один вертоліт Мі-8).

"Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год). У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (Чорнобиль – 0,2 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,55 мР/год, на КДП Дитятки 0,1 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,2 мР/год)", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, через пожежу у Чорнобильській зоні відкрили провадження.

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