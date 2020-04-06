В Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из очагов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82539 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 98880 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102003 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101310 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109185 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97456 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104325 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106380 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130404 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из очагов

В Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из очагов

Киев  •  УНН

 • 10697 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения ликвидировали пожар в одном из очагов - вблизи села Раговка Котовского лесничества в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"В 14:00 пожар, возникший 5 апреля в зоне отчуждения возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал), ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

По данным ГСЧС, по состоянию на 14:30 6 апреля пожар травяного настила и лесной подстилки в Котовском лесничестве зоны отчуждения продолжают тушить вблизи поселка Полесское, села Влодимиривка, села Октябрьское и села Рудня Осошня отдельными очагами на общей площади около 20 га.

К тушению привлечены 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 48 спасателей и 9 единиц техники (из них один вертолет Ми-8).

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,2 мР/ч)", - добавили в ГСЧС.

Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство.

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