В Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из очагов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Зоне отчуждения безусловного (обязательного) отселения ликвидировали пожар в одном из очагов - вблизи села Раговка Котовского лесничества в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В 14:00 пожар, возникший 5 апреля в зоне отчуждения возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал), ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
По данным ГСЧС, по состоянию на 14:30 6 апреля пожар травяного настила и лесной подстилки в Котовском лесничестве зоны отчуждения продолжают тушить вблизи поселка Полесское, села Влодимиривка, села Октябрьское и села Рудня Осошня отдельными очагами на общей площади около 20 га.
К тушению привлечены 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 48 спасателей и 9 единиц техники (из них один вертолет Ми-8).
"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч). В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль - 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,2 мР/ч)", - добавили в ГСЧС.
Напомним, из-за пожара в Чернобыльской зоне открыли производство.