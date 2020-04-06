В Житомирской области вторые сутки горят торфяники
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Житомирской области продолжают тушение двух пожаров на торфяниках Олевского района, что возникли 4 апреля на общей площади 18 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Сегодня бойцы ГСЧС продолжают тушение двух пожаров на торфяниках Олевского района, что возникли 4 апреля на общей площади 18 га. По состоянию на 6:00 вблизи с. Озеряны остается горение отдельными очагами на площади 2,9 га, а вблизи хутора Верба необходимо ликвидировать возгорание еще 9,1 га территории", - говорится в сообщении.
Сейчас ликвидация пожаров продолжается.
Ранее УНН писал, что в Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из центров.