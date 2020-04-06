В Житомирской области вторые сутки горят торфяники

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87914 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100894 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103041 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102253 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110450 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99809 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104636 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106487 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131438 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомирской области вторые сутки горят торфяники

В Житомирской области вторые сутки горят торфяники

Киев  •  УНН

 • 12563 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Житомирской области продолжают тушение двух пожаров на торфяниках Олевского района, что  возникли 4 апреля на общей площади 18 га. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Сегодня бойцы ГСЧС продолжают тушение двух пожаров на торфяниках Олевского района, что возникли 4 апреля на общей площади 18 га. По состоянию на 6:00 вблизи с. Озеряны остается горение отдельными очагами на площади 2,9 га, а вблизи хутора Верба необходимо ликвидировать возгорание еще 9,1 га территории", - говорится в сообщении.

Сейчас ликвидация пожаров продолжается.

Ранее УНН писал, что в Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из центров.

Украинские Национальные Новости

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