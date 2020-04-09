В Житомирской области открыли дело из-за поджога травы, повлекшего лесные пожары
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Житомирской области по факту поджога сухой травы, повлекшего лесные пожары на площади 180 га, начато уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"Под процессуальным руководством Коростенской местной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного поджога сухой травы на берегу реки неподалеку пгт Народичи (ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - сказано в сообщении.
По данным следствия, лицом, которое правоохранители устанавливают, 3 апреля, около 11:00, умышленно подожжено сухую траву на берегу реки Уж, неподалеку пгт Народичи.
От возгорания сухостоя огонь перекинулся на лесные насаждения, вследствие чего возникли пожары лесных массивов в Народичском, Базарском и Клищивськом лесничествах ГП "Народицкое специализированное лесное хозяйство".
По предварительным подсчетам, выгорело более 180 га леса.
К ликвидации последствий лесного пожара были привлечены более 300 пожарных и 70 единиц техники, а также авиация ГСЧС Украины.
Отмечается, что по состоянию на 9 апреля пожар не локализован, остается горения отдельными очагами на четырех участках общей площадью около 15 га в районе населенных пунктов Звиздаль, Мали Мынькы, Рудня-Осошня и Калиновка.
Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и окончательные площади сгорания лесных насаждений.
Отмечается, что санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Напомним, в Житомирской области сутки пытаются потушить пожар на торфяниках, для этого привлекали авиацию.