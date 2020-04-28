В Житомирской области продолжается работа по ликвидации семи очагов пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Житомирской области продолжается работа по ликвидации семи локализованных очагов пожаров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины.
"Ситуация с лесными пожарами в Олевском и Овручском районах Житомирской области контролируется. 28 апреля в Овручскому районе силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства. К тушению привлечены 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники", - говорится в сообщении.
Сообщается, что 26 апреля, ликвидирован самый большой очаг пожара в Овручскому районе (Выступовичи - Жолудивка), продолжаются работы на трех локализованных очагах (Острова, Можары, Первомайское).
"27 апреля ликвидирован пожар лесной подстилки вблизи села Нагоряны на территории Нагорнянского лесничества. В Олевском районе проводятся мероприятия по ликвидации четырех локализованных очагов (Замысловичи, Перга, Озеряны, Пояски)", - отмечается в сообщении.
Напомним, на Житомирской области локализовали лесные пожары в двух районах.