На Житомирщині продовжується робота з ліквідації семи осередків пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Житомирській області продовжується робота щодо ліквідації семи локалізованих осередків пожеж. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.
"Ситуація з лісовими пожежами в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області контрольована. 28 квітня в Овруцькому районі силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства. До гасіння залучено 221 людину та 43 одиниці техніки, з них від ДСНС 37 людей особового складу та 10 одиниць техніки",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 26 квітня, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка), продовжуються роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе).
"27 квітня ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва. В Олевському районі здійснюються заходи по ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни, Пояски)", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині локалізували лісові пожежі у двох районах.