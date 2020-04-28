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На Житомирщині продовжується робота з ліквідації семи осередків пожеж

На Житомирщині продовжується робота з ліквідації семи осередків пожеж

Київ • УНН

 • 16895 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Житомирській області продовжується робота щодо ліквідації семи локалізованих осередків пожеж. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України.

"Ситуація з лісовими пожежами в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області контрольована. 28 квітня в Овруцькому районі силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства. До гасіння залучено 221 людину та 43 одиниці техніки, з них від ДСНС 37 людей особового складу та 10 одиниць техніки",- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 26 квітня, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка), продовжуються роботи на трьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Першотравневе).

"27 квітня ліквідовано пожежу лісової підстилки поблизу села Нагоряни на території Нагорнянського лісництва. В Олевському районі здійснюються заходи по ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни, Пояски)", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині локалізували лісові пожежі у двох районах.

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