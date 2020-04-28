На Житомирщині локалізували лісові пожежі у двох районах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вогнеборці локалізували лісові пожежі в Овруцькому та Олевському районах Житомирської області, триває гасіння окремих осередків тління. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"Пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані", - повідомили у відомстві.
Так, станом на 7 годину 28 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.
"Пожежі у лісових масивах Олевського району локалізовані", - додали вогнеборці.
Станом на 7 годину 28 квітня ДСНС у цьому районі допомогає працівникам Білокоровицького та Олевського лісового господарства з гасінням окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем.
Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що на Житомирщині ліквідували ще один осередок пожежі у лісі.