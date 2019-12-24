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В Житомирской области чиновники пытались незаконно "списать" оборудование на заводе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. СБУ блокировала механизм хищения руководством составляющих имущественного комплекса одного из гособъектов критической инфраструктуры Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что несколько руководителей и должностных лиц госпредприятия в сговоре с менеджерами частной структуры организовали незаконное "списание" части оборудования завода. Менеджмент предприятия обеспечивал противоправное разукомплектование и систематически вывозил с территории завода имущество, в частности, электрооборудование, находящегося на его балансе", - говорится в сообщении.

Реализовывали оборудование фигуранты дела путем заключения фиктивных договоров местным частным фирмам. Из-за действий злоумышленников государственным интересам был причинен материальный ущерб в особо крупных размерах. Реальная сумма убытков будет установлена в ходе предназначенных экспертиз.

При обысках на территории завода и по месту жительства фигурантов производства правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, носители информации, черновые записи и печати, которые будут использованы в качестве доказательств в ходе досудебного следствия.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в сделке, и установление их возможных сообщников.

Напомним, следователи территориального управления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту покушения руководства Главного управления Госгеокадастра во Львовской области на незаконное отчуждение земельного участка площадью 26,75 гектаров стоимостью более 25 млн гривен.

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