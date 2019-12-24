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На Житомирщині посадовці намагалися незаконно "списати" обладнання на заводі

На Житомирщині посадовці намагалися незаконно "списати" обладнання на заводі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. СБУ блокувала механізм розкрадання керівництвом складових майнового комплексу одного з держоб’єктів критичної інфраструктури Житомирщини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що кілька керівників та посадовців держпідприємства у змові із менеджерами приватної структури організували незаконне "списання" частини обладнання заводу. Менеджмент підприємства забезпечував протиправне розукомплектування та систематично вивозив з території заводу майно, зокрема, електроустаткування, яке перебуває на його балансі", - сказано у повідомленні.

Реалізовували обладнання фігуранти справи через укладання фіктивних договорів місцевим приватним фірмам. Через дії зловмисників державним інтересам було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Реальну суму збитків буде встановлено у ході призначених експертиз.

При обшуках на території заводу та за місцем проживання фігурантів провадження правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи та печатки, які будуть використані як докази під час досудового слідства.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних в оборудці, та встановлення їх можливих спільників.

Нагадаємо, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування за фактом замаху керівництва Головного управління Держгеокадастру у Львівській області на незаконне відчуження земельної ділянки площею 26,75 гектарів вартістю понад 25 млн гривень.

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