На Львівщині посадовці Держгеокадастру намагалися заволодіти ділянкою вартістю понад 25 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування за фактом замаху керівництва Головного управління Держгеокадастру у Львівській області на незаконне відчуження земельної ділянки площею 26,75 гектарів вартістю понад 25 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією посадовець, діючи у змові з підлеглими та іншими особами, видав та підписав накази про надання згоди на поділ земельної ділянки площею 26,75 та розробку проектів землеустрою. Орієнтовна вартість земельної ділянки становить понад 25 млн грн.
Так, земельна ділянка перебуває у комунальній власності, тому Держгеокадастр не може нею розпоряджатися.
Слідчі ДБР провели ряд обшуків та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність посадових осіб.
Дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки).
У разі доведення вини посадовій особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, в одній з військових частин Львівщини виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн.