Во Львовской области чиновники Госгеокадастра пытались завладеть участком стоимостью более 25 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту покушения руководства Главного управления Госгеокадастра во Львовской области на незаконное отчуждение земельного участка площадью 26,75 гектаров стоимостью более 25 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации должностное лицо, действуя в сговоре с подчиненными и другими лицами, выдал и подписал приказы о предоставлении согласия на раздел земельного участка площадью 26,75 и разработку проектов землеустройства. Ориентировочная стоимость земельного участка составляет более 25 млн грн.
Так, земельный участок находится в коммунальной собственности, поэтому Госгеокадастр не может им распоряжаться.
Следователи ГБР провели ряд обысков и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц.
Действия квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица, использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия).
В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в одной из военных частей Львовской области обнаружена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн.