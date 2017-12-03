В Житомирской области во время пожара погибли двое детей
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Двое детей погибли в результате пожара в Житомирской области, сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
Возгорание частного дома произошло вчера поздно вечером в с.Стриживка Коростышевского района. По прибытии спасатели выяснили, что огнем уже полностью охвачена крыша дома. Кроме того, по словам соседей, в горящей избе могли находиться дети.
"В процессе ликвидации пожара на кровати в комнате спасатели обнаружили тела двух детей (2004 и 2016 г.р.) без признаков жизни - дочери и внука хозяйки жилья. Дети были оставлена дома одни.
По предварительной версии возгорание произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Вследствие перегрева печки занялось деревянное перекрытие, конструкции которого находились близко к дымоходу", - сообщают в ГСЧС.
Пожар локализован в 00:05, ликвидирован в 02:40. По указанному адресу работало 5 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.
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