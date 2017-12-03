На Житомирщині під час пожежі загинуло двоє дітей
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двоє дітей загинуло внаслідок пожежі на Житомирщині, повідомляє прес-служба ДСНС області, передає УНН.
Займання приватного будинку сталось вчора пізно ввечері у с.Стрижівка Коростишівського району. По прибуття рятувальники з'ясували, що вогнем вже повністю охоплений дах будинку. Окрім того, за словами сусідів, у палаючій хаті могли перебувати діти.
"Під час процесу ліквідації пожежі на ліжку в кімнаті рятувальники виявили тіла двох дітей (2004 та 2016 р.н.) без ознак життя – доньки та онука власниці житла. Діти були залишена дома на самоті.
За попередньою версією загоряння сталось внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок перенагріву груби зайнялось дерев’яне перекриття, конструкції якого знаходились близько до димаря.", - повідомляють у ДСНС.
Пожежу локалізовано о 00:05, ліквідовано о 02:40. За вказаною адресою працювало 5 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежу на складі столичного заводу ліквідували