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В Житомирской области во время родов умерли мать и ребенок

Киев • УНН

 • 15646 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Житомирской области в Черняховской больнице во время родов умерла 36-летняя женщина, а ее ребенок родился мертвым. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В Житомирской области во время родов умерли мать и ребенок

"Установлено, что 17 марта около 5 утра в Черняховскую больницу из с. Пекарщина каретой "скорой" была доставлена 36-летняя женщина, беременная четвертым ребенком. По предварительным сведениям, во время родов у нее началась сильное кровотечение, которое, среди прочего, и стало причиной смерти", - говорится в сообщении.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы начато уголовное производство. У матери вскрытие показало, среди прочего, геморрагический шок, а у младенца - асфиксию.

Предварительная квалификация события - ч.2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от 5-летнего ограничения свободы до 3-летнего заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

По информации полиции, уже в этом году начато 5 уголовных производств по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 140 УК. Сейчас у них продолжается проведение необходимых комплексных исследований о профессионализме действий медиков.

Напомним, в Черниговской области до 2 лет лишения свободы осужден врача-анесезиолога который не учитывая степень операционного риска и не убедившись в правильности выбора типа наркоза, единолично принял решение о анестезиологическом обеспечении операции, которое не соответствовало клиническому состоянию женщины и нарушало требования клинического протокола по акушерской помощи "кесарево сечение".

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