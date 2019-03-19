На Житомирщині під час пологів померли мати і дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На Житомирщині у Черняхівській лікарні під час пологів померла 36-річна жінка, а її дитина народилась мертвою. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
“Встановлено, що 17 березня близько 5 ранку до Черняхівської лікарні з с. Пекарщини каретою „швидкої“ була доставлена 36-річна жінка, вагітна четвертою дитиною. За попередніми відомостями, під час пологів у неї розпочалась сильна кровотеча, яка, серед іншого, й спричинила смерть”, — йдеться у повідомленні.
За попередніми висновками судово-медичної експертизи розпочато кримінальне провадження. У матері розтин засвідчив, серед іншого, геморагічний шок, а в дитини — асфіксію.
Попередня кваліфікація події — ч.2 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність від 5-річного обмеження волі до 3-річного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю строком до 3 років.
За інформацією поліції, уже цього року розпочато 5 кримінальних проваджень за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 140 ККУ. Нині у них триває проведення необхідних комплексних досліджень щодо професійності дій медиків.
Нагадаємо, в Чернігівській області до 2 років позбавлення волі засуджено лікаря-анесезіолога який не врахувавши ступінь операційного ризику та не переконавшись у правильності вибору типу наркозу, одноосібно прийняв рішення про анестезіологічне забезпечення операції, що не відповідало клінічному стану жінки та порушувало вимоги клінічного протоколу з акушерської допомоги “кесарів розтин”.