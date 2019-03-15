На Чернігівщині до двох років засудили лікаря-анестезіолога через смерть породілля та немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В Чернігівській області до 2 років позбавлення волі засуджено лікаря-анесезіолога який не врахувавши ступінь операційного ризику та не переконавшись у правильності вибору типу наркозу, одноосібно прийняв рішення про анестезіологічне забезпечення операції, що не відповідало клінічному стану жінки та порушувало вимоги клінічного протоколу з акушерської допомоги “Кесарів розтин”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
“Як з’ясувалося, ще у 2016 році у пологове відділення однієї з районних лікарень госпіталізована вагітна жінка, стосовно якої лікарями прийнято рішення про завершення пологів шляхом проведення операції кесаревого розтину. Породіллю оглянуто лікарем-анестезіологом, який не врахувавши ступінь операційного ризику та не переконавшись у правильності вибору типу наркозу, одноосібно прийняв рішення про анестезіологічне забезпечення операції, що не відповідало клінічному стану жінки та порушувало вимоги клінічного протоколу з акушерської допомоги „Кесарів розтин“. Як наслідок, після народження хлопчика у жінки констатовано зупинку серця, а через 33 хвилини — біологічну смерть”, — йдеться у повідомленні.
Новонароджений хлопчик прожив 1,5 місяці, що є наслідком грубого порушення під час проведення загального знеболювального.
Вироком одного з районних судів області лікаря-анестезіолога визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього хворого — смерть новонародженого). Його засуджено до 2 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади лікаря та займатися лікарською діяльністю строком на 2 роки.
Нагадаємо, колишній лікар-анестезіолог Юрій Черніков у російській Самарі отримав три роки колонії загального режиму за зґвалтування пацієнтки, яка перебувала під наркозом після операції.