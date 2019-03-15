На Чернігівщині до двох років засудили лікаря-анестезіолога через смерть породілля та немовля

КИЇВ. 15 березня. УНН. В Чернігівській області до 2 років позбавлення волі засуджено лікаря-анесезіолога який не врахувавши ступінь операційного ризику та не переконавшись у правильності вибору типу наркозу, одноосібно прийняв рішення про анестезіологічне забезпечення операції, що не відповідало клінічному стану жінки та порушувало вимоги клінічного протоколу з акушерської допомоги “Кесарів розтин”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.