В Черниговской области до двух лет осудили врача-анестезиолога из-за смерти роженицы и младенца

"Как выяснилось, еще в 2016 году в родильное отделение одной из районных больниц госпитализирована беременная женщина, в отношении которой врачами принято решение о завершении родов путем проведения операции кесарева сечения. Роженицу осмотрено врачом-анестезиологом, не учитывая степень операционного риска и не убедившись в правильности выбора типа наркоза, единолично принял решение о анестезиологическое обеспечение операции, что не соответствовало клиническому состоянию женщины и нарушало требования клинического протокола по акушерской помощи "Кесарево сечение". Как следствие, после рождения мальчика у женщины констатировано остановку сердца, а через 33 минуты - биологическую смерть", - говорится в сообщении.

Новорожденный мальчик прожил 1,5 месяца, что является следствием грубого нарушения при проведении общего обезболивающего.

Приговором одного из районных судов области врача-анестезиолога признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего больного - смерть новорожденного). Он приговорен к 2 годам лишения свободы с лишением права занимать должности врача и заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.

Напомним, бывший врач-анестезиолог Юрий Черников в российской Самаре получил три года колонии общего режима за изнасилование пациентки, которая находилась под наркозом после операции.



