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У Росії засудили лікаря-анестезіолога за зґвалтування пацієнтки

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Колишній лікар-анестезіолог Юрій Черніков у російській Самарі отримав три роки колонії загального режиму за зґвалтування пацієнтки, яка перебувала під наркозом після операції. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління СК РФ, передає УНН.

За даними російського відомства, інцидент стався 2 серпня 2017 року.

Тоді, будучи лікарем у приватній клініці, яка надає послуги з косметології та пластичної хірургії, у Самарі, Черніков зґвалтував пацієнтку, яка перебувала під загальним наркозом після операції.

Чернікова засудили до 3 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму.

Нагадаємо, високопоставленого єврочиновника визнали винним у зґвалтуванні.

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