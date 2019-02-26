У Росії засудили лікаря-анестезіолога за зґвалтування пацієнтки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Колишній лікар-анестезіолог Юрій Черніков у російській Самарі отримав три роки колонії загального режиму за зґвалтування пацієнтки, яка перебувала під наркозом після операції. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління СК РФ, передає УНН.
За даними російського відомства, інцидент стався 2 серпня 2017 року.
Тоді, будучи лікарем у приватній клініці, яка надає послуги з косметології та пластичної хірургії, у Самарі, Черніков зґвалтував пацієнтку, яка перебувала під загальним наркозом після операції.
Чернікова засудили до 3 років позбавлення волі у виправній колонії загального режиму.
Нагадаємо, високопоставленого єврочиновника визнали винним у зґвалтуванні.