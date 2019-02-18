Високопоставленого єврочиновника визнали винним у зґвалтуванні

Так, потерпіла в справі Рахуоя - жінка-адвокат, яка працювала з ним в тій же установі, пише видання, посилаючись бельгійське видання La Dernière Heure. При цьому, в бельгійській газеті не вказується прізвище засудженого, але згадуються ініціали M.R., точна назва колишньої посади, громадянство і той факт, що чоловікові 51 рік.

Раніше про цей випадок у 2015 році писав Eesti Ekspress, хоча в той час йшлося, що високопоставлений чиновник підозрювався в переслідуванні свого колеги, і тому було розпочато внутрішнє розслідування, під час якого службові відносини з Рахуоя були припинені.

У суді Рахуоя не визнав своєї провини і заявив, що він не застосовував насильства стосовно до жертви і що це були взаємно добровільні сексуальні відносини, пише видання.

Зазначено, що події, які привели до суду, сталися у вересні 2015 роук вночі в приміщенні Єврокомісії.

За даними обвинувачення, обвинувачений і його колега, яка молодша за нього на 20 років, перебували в кімнаті удвох. Суд виніс своє рішення виходячи з пояснень потерпілої, зроблених нею телефонних дзвінків і медичного огляду. Крім того, один колега, який був в офісі до півночі, підтвердив, що молода жінка неодноразово відхиляла спроби її начальника.

У той же час, засуджений збирається оскаржити вирок.

Нагадаємо, заступника голови Лібертаріанської партії Великобританії і депутата Європарламенту Білла Етріджа виключили з партії після того, як стало відомо про його намір очолити делегацію британських політиків і підприємців в анексований Крим.