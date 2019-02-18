Высокопоставленного еврочиновника признали виновным в изнасиловании

Так, пострадавшая в деле Рахуоя - женщина-адвокат, которая работала с ним в том же учреждении, пишет издание, ссылаясь бельгийское издание La Dernière Heure. При этом, в бельгийской газете не указывается фамилия осужденного, но упоминаются инициалы M.R., точное название прежней должности, гражданство и тот факт, что мужчине 51 год.

Ранее об этом случае в 2015 году писал Eesti Ekspress, хотя в то время говорилось, что высокопоставленный чиновник подозревался в преследовании своего коллеги, и поэтому было начато внутреннее расследование, во время которого служебные отношения с Рахуоя были приостановлены.

В суде Рахуоя не признал своей вины и заявил, что он не применял насилия в отношении жертвы и что это были взаимно добровольные сексуальные отношения, пишет издание.

Отмечено, что события, которые привели к суду, произошли в сентябре 2015 года ночью в помещении Еврокомиссии.

По данными обвинения, обвиняемый и его коллега, которая младше его на 20 лет, находились в комнате вдвоем. Суд вынес свое решение исходя из объяснений потерпевшей, сделанных ею телефонных звонков и медицинского осмотра. Кроме того, один коллега, который был в офисе до полуночи, подтвердил, что молодая женщина неоднократно отклоняла попытки ее начальника.

В то же время, осужденный собирается обжаловать приговор.

Напомним, заместителя главы Либертарианской партии Великобритании и депутата Европарламента Билла Этриджа исключили из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в аннексированный Крым.