В России осудили врача-анестезиолога за изнасилование пациентки

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Бывший врач-анестезиолог Юрий Черников в российской Самаре получил три года колонии общего режима за изнасилование пациентки, которая находилась под наркозом после операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ, передает УНН.