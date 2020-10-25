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В Житомирской области массово отсутствуют кабинки для голосования: люди голосуют на подоконниках и лавках

В Житомирской области массово отсутствуют кабинки для голосования: люди голосуют на подоконниках и лавках

Киев  •  УНН

 • 9224 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В городе Житомир и Житомирской области массово отсутствуют кабинки для голосования, что является нарушением закона. Люди голосуют на подоконниках, лавках или столах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ОПОРА.

“В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования. Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, которые члены УИК изготовили из подручных средств, или на подоконнике, на скамейках или столах, нарушая тайну голосования”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в Житомире на участке № 181341 вместо кабинки для голосования — стул обтянутый тканью.

Есть участки, где вместо кабинок — конструкции из спортивного инвентаря.

Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.

Кроме того, в городе Коростене на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми. Так, в Житомире наблюдатели ОПОРЫ сообщают об отсутствии кабинок для голосования на УИК.

Согласно части 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины голосования на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установления или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя любым образом запрещается. В части 4 статьи 248 Кодекса указано, что избирательный бюллетень заполняется избирателем лично в кабине для тайного голосования. При заполнении избирательного бюллетеня запрещается присутствие других лиц, осуществления фото- и видеофиксации в любой способ. Избиратель, который вследствие физических недостатков не может самостоятельно заполнить избирательный бюллетень, вправе с согласия председателя или другого члена участковой избирательной комиссии воспользоваться помощью другого избирателя, кроме члена избирательной комиссии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, доверенного лица кандидата, уполномоченного лица организации партии, официального наблюдателя.

Напомним, в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированных во время проведения местных выборов.

Как ранее сообщалось в УНН голосования на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательным кодексом и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 000 человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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