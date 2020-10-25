На Житомирщині масово відсутні кабінки для голосування: люди голосують на підвіконнях та лавках

“У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках чи столах, порушуючи таємницю голосування”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у Житомирі на дільниці № 181341 замість кабінки для голосування — стілець обтягнутий тканиною.

Є дільниці, де замість кабінок — конструкції зі спортивного інвентарю.

Наприклад, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.

Окрім того,у місті Коростені на дільниці № 181276 бюлетень заповнюють на підвіконні, на лавках поруч з іншими людьми. Так, у Житомирі спостерігачі ОПОРИ повідомляють про відсутність кабінок для голосування на ДВК.

Відповідно до частини 1 статті 16 Виборчого кодексу України голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється. У частині 4 статті 248 Кодексу зазначено, що виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача.

Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.

Як раніше повідомлялося в УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).