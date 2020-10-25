На Житомирщині масово відсутні кабінки для голосування: люди голосують на підвіконнях та лавках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У місті Житомир та Житомирській області масово відсутні кабінки для голосування, що є порушенням Закону. Люди голосують на підвіконнях, лавках чи столах. Про це повідомляє УНН із посиланням на ОПОРА.
“У Житомирі та області на виборчих дільницях масово відсутні кабінки для голосування. Виборці голосують або в саморобних кабінках, які члени ДВК виготовили з підручних засобів, або на підвіконні, на лавках чи столах, порушуючи таємницю голосування”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у Житомирі на дільниці № 181341 замість кабінки для голосування — стілець обтягнутий тканиною.
Є дільниці, де замість кабінок — конструкції зі спортивного інвентарю.
Наприклад, на дільниці № 181354 виборці голосують за столами, поруч один з одним.
Окрім того,у місті Коростені на дільниці № 181276 бюлетень заповнюють на підвіконні, на лавках поруч з іншими людьми. Так, у Житомирі спостерігачі ОПОРИ повідомляють про відсутність кабінок для голосування на ДВК.
Відповідно до частини 1 статті 16 Виборчого кодексу України голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється. У частині 4 статті 248 Кодексу зазначено, що виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача.
Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.
Як раніше повідомлялося в УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.
Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).