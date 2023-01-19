В Житомирской области границу с беларусью зашивают окопами и заливают бетоном - ОВА

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«Границу с беларусью в Житомирской области зашивают окопами и заливают бетоном. Таков краткий итог совместной инспекции и межведомственного совещания, проведенные с заместителем командующего ОУВ «Волынь», бригадным генералом Василием Зубаничем на севере области», - написал Бунечко.

По его словам, руководители военного командования, областной администрации, пограничников, правоохранительных органов и громад, граничащих с границей, собрались в Олевске, чтобы проанализировать ход развития глубоко эшелонированной системы обороны на границе с беларусью.

«Сейчас здесь продолжается развитие дополнительных линий обороны и монтаж фортификационных сооружений. Вместе с минными полями, противотанковыми рвами, другими физическими заграждениями на направлениях потенциального продвижения врага они должны создать для сил оккупантов адскую ловушку на украинском Полесье», - отметил Бунечко.

Дополнение

В Ровенской области на границе с беларусью строят инженерные и фортификационные сооружения, которые предусмотрены на годы, ведь опасность может быть даже после победы в полномасштабной войне.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что с точки зрения военной науки, россияне должны сформировать ударную группировку для попытки повторения полномасштабного наступления. Это может произойти до конца февраля.