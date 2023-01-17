На кордоні з білоруссю на Рівненщині будують фортифікаційні споруди на роки - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Рівненській області на кордоні з білоруссю будують інженерні та фортифікаційні споруди, які передбачені на роки, адже небезпека може бути навіть після перемоги у повномасштабній війні. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ми говоримо зараз не просто про побудову тимчасової лінії, а ми розуміємо, що небезпека навіть після перемоги може бути. Тому підходимо ґрунтовно», - сказав Коваль.
За його словами, військові інженери є замовниками послуги по фортифікаційних спорудах.
«Як побудована наша взаємодія, військові визначають задачі, тобто саме військові інженери є замовниками послуги по цій фортифікації, й ми як військова адміністрація забезпечуємо цю координацію, щоб економіка та цивільний сектор міг забезпечити бліндажами, ВОПами, тобто це інженерні споруди, які на роки. Не йде мова про тимчасові, це вже монументальні. З армуванням, обв'язкою, саме в цьому напрямку зосереджені наші зусилля», - розповів Коваль.
Доповнення
У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.
Коваль раніше заявляв, що північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі.