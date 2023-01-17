На границе с беларусью в Ровенской области строят фортификационные сооружения на годы - глава ОВА

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"Мы говорим сейчас не просто о построении временной линии, а мы понимаем, что опасность даже после победы может быть. Поэтому подходим основательно", - сказал Коваль.

По его словам, военные инженеры являются заказчиками услуги по фортификационным сооружениям.

«Как построено наше взаимодействие, военные определяют задачи, то есть именно военные инженеры являются заказчиками услуги по этой фортификации, и мы как военная администрация обеспечиваем эту координацию, чтобы экономика и гражданский сектор мог обеспечить блиндажами, ВОПами, то есть это инженерные сооружения, которые на годы. Не идет речь о временных, это уже монументальные. С армированием, обвязкой, именно в этом направлении сосредоточены наши усилия», – рассказал Коваль.

Дополнение

В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения.

Коваль ранее заявлял, что север Ровенской области превратится в кровавые болота, если рф откроет еще один фронт со стороны беларуси.