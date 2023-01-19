На Житомирщині кордон з білоруссю зашивають окопами та заливають бетоном - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Житомирській області на кордоні з білоруссю продовжується розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд. Кордон зашивають окопами та заливають бетоном. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
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«Кордон з білоруссю на Житомирщині зашивають окопами та заливають бетоном. Такий короткий підсумок спільної інспекції та міжвідомчої наради, проведені із заступником командувача ОУВ «Волинь», бригадним генералом Василем Зубаничем на півночі області», - написав Бунечко.
За його словами, керівники військового командування, обласної адміністрації, прикордонників, правоохоронних органів та громад, що межують з кордоном, зібралися в Олевську, щоб проаналізувати хід розбудови глибоко ешелонованої системи оборони на кордоні з білоруссю.
«Зараз тут продовжується розбудова додаткових ліній оборони та монтаж фортифікаційних споруд. Разом з мінними полями, протитанковими ровами, іншими фізичними загородженнями на напрямках потенційного просування ворога вони мають створити для сил окупантів пекельну пастку на українському Поліссі», - зазначив Бунечко.
Доповнення
У Рівненській області на кордоні з білоруссю будують інженерні та фортифікаційні споруди, які передбачені на роки, адже небезпека може бути навіть після перемоги у повномасштабній війні.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що з точки зору військової науки, росіяни мають сформувати ударне угрупування для спроби повторення повномасштабного наступу. Це може статися до кінця лютого.