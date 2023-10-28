В Житомирской области без света остаются почти 36 тысяч потребителей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Житомирской области электроснабжение восстановили для почти 165 тысяч потребителей. Сейчас без света остаются более 36 тысяч людей. Об этом вечером 28 октября сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко, передает УНН.
Детали
По данным Житомироблэнерго, для восстановления электроэнергии в домах жителей Житомирщины задействовано 115 бригад и более 100 единиц техники. Все службы работают в усиленном режиме.
Отмечается, что в большей степени отключения из-за порывов в низковольтных сетях из-за падения деревьев. Все службы работают.
Контекст
28 октября в Житомирской области из-за сильных порывов ветра объявили оранжевый уровень опасности. Спасатели с самого утра ликвидируют последствия непогоды. В Житомирской области 1256 населенных пунктов и более 200 тысяч потребителей частично или полностью были без электроснабжения.
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