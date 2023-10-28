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На Житомирщині без світла залишаються майже 36 тисяч споживачів

Київ • УНН

 • 65511 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. На Житомирщині електропостачання відновили для майже 165 тисяч споживачів. Наразі без світла залишаються понад 36 тисяч користувачів. Про це ввечері 28 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає УНН.

На Житомирщині без світла залишаються майже 36 тисяч споживачів

Деталі

За даними Житомиробленерго, для відновлення електроенергії у домівках жителів Житомирщини задіяно 115 бригад та понад 100 одиниць техніки. Усі служби працюють в посиленому режимі.

Зазначається, що більшою мірою відключення через пориви в низьковольтних мережах через падіння дерев. Усі служби працюють.

Контекст

28 жовтня у Житомирській області через сильні пориви вітру оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Рятувальники з самого ранку ліквідовують наслідки негоди. У Житомирській області 1256 населених пунктів та понад 200 тисяч споживачів частково або повністю були без електропостачання.

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