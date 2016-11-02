В Житомирской области 3500 га земель обороны незаконно передали в частное пользование

Установлено, что служебные лица Новоград-Волынской квартирно-эксплуатационной части и командования 30 отдельной механизированной бригады передали коммерческой структуре земли обороны общей площадью 3500 га на территории Новоград-Волынского учебного военного полигона и выдали официальные документы о передаче, без согласования Министерства обороны Украины, во временное пользование земель военного полигона для ведения охотничьего хозяйства. В дальнейшем, на основании этих документов, Житомирским областным советом принято решение о предоставлении частному обществу во временное пользование на 25 лет земель обороны.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях особого периода) УК.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет. Досудебное расследование осуществляется военной прокуратурой Житомирского гарнизона.