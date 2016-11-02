На Житомирщині 3500 га земель оборони незаконно передали в приватне користування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо службовців квартирно-експлуатаційної частини, через недбалість яких 3500 га земель оборони незаконно передано комерційній структурі. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Встановлено, що службові особи Новоград-Волинської квартирно-експлуатаційної частини та командування 30 окремої механізованої бригади, що призвело до незаконного відчуження комерційній структурі земель оборони загальною площею 3500 га на території Новоград-Волинського навчального військового полігону видали офіційні документи приватним комерційним структурам про передачу, без погодження Міністерства оборони України, у тимчасове користування земель військового полігону для ведення мисливського господарства. У подальшому, на підставі цих документів, Житомирською обласною радою прийнято рішення про надання приватному товариству у тимчасове користування на 25 років земель оборони.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах особливого періоду) ККУ.
За вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. Досудове розслідування здійснюється військовою прокуратурою Житомирського гарнізону.