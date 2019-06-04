На заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 23523 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 45206 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 112612 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108568 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136005 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143898 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129919 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130042 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131247 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153338 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Актуальное
На заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Украины

На заседании ТКГ будет присутствовать начальник Генштаба Украины

Киев  •  УНН

 • 12242 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Новый глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак завтра будет присутствовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в совместном пресс-брифинге с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Начальник Генерального Штаба будет работать по нашей украинской доктрине, согласно нашего сотрудничества. Завтра у нас состоится первая встреча в Минском формате. Он будет находиться на этой встрече. Там будут определенные предложения по поводу возвращения в Минск - это первые шаги", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНН, во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться в среду, 5 июня, будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности.

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