На засіданні ТКГ буде присутній начальник Генштабу України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Новий очільник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак завтра буде присутній на перемовинах Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному прес-брифінгу з Генеральним Секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.
“Начальник Генерального Штабу буде працювати згідно нашої української доктрини, згідно нашої співпраці. Завтра у нас відбудеться перша зустріч у Мінському форматі. Він буде знаходитись на цій зустрічі. Там будуть певні пропозиції з приводу повернення до Мінська — це перші кроки”, — сказав Зеленський.
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Як повідомляв УНН, під час засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі, що має відбутись у середу, 5 червня, обговорюватимуть звільнення утримуваних осіб та питання безпеки.