На Запорожском направлении обезврежена группа вражеских дронов - Госпогранслужба
Киев • УНН
Украинские пограничники на Запорожье успешно отбили атаку беспилотников с помощью противодронных ружей, нейтрализовав несколько вражеских дронов.
Пограничники, которые воюют на Запорожском направлении, с помощью антидронового ружья приземлили беспилотники оккупантов, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.
Противник совершил несколько волн запусков дронов с разных направлений, однако массированный удар бойцы ГПСУ отбили с помощью антидронового ружья,
Детали
Отмечается, что один FPV-дрон "засел" на дереве, пять - разорвало на куски, еще два - пограничники ювелирно "посадили".
Напомним,
Украинские Силы обороны с коптеров уничтожают врага, а также технику оккупантов на левом берегу Херсонщины.
На Запорожском направлении обезврежена группа вражеских дронов - Госпогранслужба
Украинские пограничники на Запорожье успешно отбили атаку беспилотников с помощью противодронных ружей, нейтрализовав несколько вражеских дронов.
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