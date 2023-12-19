На Запорожском направлении обезврежена группа вражеских дронов - Госпогранслужба

Пограничники, которые воюют на Запорожском направлении, с помощью антидронового ружья приземлили беспилотники оккупантов, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, пишет УНН.

Противник совершил несколько волн запусков дронов с разных направлений, однако массированный удар бойцы ГПСУ отбили с помощью антидронового ружья, - сообщили в ГПСУ.

Детали

Отмечается, что один FPV-дрон "засел" на дереве, пять - разорвало на куски, еще два - пограничники ювелирно "посадили".

Напомним,

Украинские Силы обороны с коптеров уничтожают врага, а также технику оккупантов на левом берегу Херсонщины.