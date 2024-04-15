На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
mala-tokmachkaМалая Токмачка
ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  187884 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  183277 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  184851 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  186344 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128296 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138318 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162630 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140094 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134684 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118056 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Новости по теме
На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

  •  2914 просмотра
На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

  •  5729 просмотра
В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

  •  6194 просмотра
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  8089 просмотра
На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

  •  8673 просмотра
Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

  •  10447 просмотра
Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

  •  9339 просмотра
Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

  •  11673 просмотра
Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

  •  101428 просмотра
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

  •  63367 просмотра

Популярные

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

  •  101428 просмотра
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

  •  63367 просмотра
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

  •  94467 просмотра
15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's

  •  105245 просмотра
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

  •  91588 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  250916 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  290810 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  307176 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  311879 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  348497 просмотра

На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

Одна женщина погибла и один мужчина получил ранения в результате российского обстрела населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Общество •   •  2914 просмотра
На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

14-15 апреля россияне атаковали Куцурубскую общину в Николаевской области с помощью беспилотников и артиллерии, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  5729 просмотра
На Николаевщине оккупанты ударили дронами и артой по общине

В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Двое правоохранителей были застрелены во время реагирования на сообщение об угоне автомобиля в Салине, округ Онондага, штат Нью-Йорк, а стрелок также погиб.

Общество •   •  6194 просмотра
В Нью-Йорке в результате стрельбы погибли двое офицеров

Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 454 420 человек личного состава и 7180 танков.

Война •   •  8089 просмотра
Еще плюс 770 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  8673 просмотра
На фронте произошло 54 боевых столкновения - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 22 удара по скоплениям российской живой силы, вооружения и военной техники, а также уничтожили 5 пунктов управления и 1 склад боеприпасов противника.

Война •   •  10447 просмотра
Силы обороны Украины нанесли 22 авиаудара по оккупантам - Генштаб

Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

По данным медиков, примерно 5-10% людей в мире с сахарным диабетом имеют именно І тип. Обычно он развивается у детей и подростков. Считается, что этот тип диабета является результатом аутоиммунной реакции организма.

Здоровье •   •  9339 просмотра
Сегодня День борьбы с сахарным диабетом І типа: сколько детей в Украине страдают этим недугом

Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

Модернизированный морской беспилотник Sea Baby Службы безопасности Украины может доставить почти тонну взрывчатки на расстояние более 1000 километров, что позволяет ему поражать цели в любой точке Черного моря.

Война •   •  11673 просмотра
Морской дрон СБУ может доставить почти тонну взрывчатки на более 1000 км

Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Лидеры Конгресса достигли консенсуса с президентом Байденом по оказанию помощи как Израилю, так и Украине, и планируют на этой неделе принять дополнительный законопроект о национальной безопасности для помощи обеим странам.

Война •   •  101428 просмотра
Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер

Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии

Пять человек арестованы после того, как один человек погиб и 17 получили ранения в результате аварии на фуникулере в Анталии, Турция.

Общество •   •  63367 просмотра
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии