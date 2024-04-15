На Запорожье в результате обстрела россиян погибла женщина

Одна женщина погибла в результате вражеского обстрела Васильевского района в Запорожье. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, в течение суток оккупанты 400 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

Войска рф осуществили 1 авиационный удар по Малой Токмачке.

144 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино.

240 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Приморского.

Поступило 1 сообщение о разрушении жилья.

Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый