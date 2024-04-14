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Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый
В результате вражеского артиллерийского обстрела прифронтового города Гуляйполе Запорожской области 73-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован.
МИД рф прокомментировало атаку Ирана на Израиль: призвало всех "к сдержанности"
Министерство иностранных дел россии выразило обеспокоенность массированной атакой Ирана на Израиль с применением около 300 беспилотников и ракет, призвав все стороны проявлять сдержанность и решать вопрос политико-дипломатическими средствами.
Зеленский об атаке на Израиль: сотрудничество режимов Ирана и рф в распространении террора должно получить объединенный ответ мира
Зеленский осудил массированную атаку Ирана на Израиль с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув сотрудничество между иранским и российским режимами в распространении террора, которое должно получить объединенный ответ мира.
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в атомной отрасли
Украина и Словакия подписали Меморандум об углублении сотрудничества в ядерной отрасли, включая обмен опытом эксплуатации ядерных объектов, диверсификацию топлива и разработку малых модульных реакторов.
Масштабное ДТП в окрестностях Киева: количество пострадавших увеличилось до восьми
Восемь человек в возрасте от 26 до 83 лет пострадали в результате ДТП на Брест-Литовской трассе под Киевом, которое спровоцировал водитель грузовика. По предварительной информации, виновник ДТП был трезв и заснул за рулем.
Поляки на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины - ГПСУ
Четверо поляков на квадроциклах и мотоцикле незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, заблудившись во время путешествия по бездорожью из Кракова в Стамбул.
Дроны превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти" - Washington Post
Беспилотники превратили "серую зону" на фронте в "зону смерти", где войска с обеих сторон несут большие потери, а серьезные прорывы практически невозможны из-за постоянного наблюдения с дронов.
россияне готовятся к провокации на Запорожской АЭС - Генштаб
россияне готовят провокацию под фальшивым флагом на Запорожской атомной электростанции.
Глава МИД Польши призвал США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Конгресс США разблокировать пакет помощи Украине и Израилю после ночной атаки Ирана на израильскую территорию.
Украинцы не пострадали в результате атаки Ирана на Израиль - посол
Массированная атака Ирана на Израиль 14 апреля нанесла незначительный ущерб, без сообщений о жертвах со стороны Украины. Большинство ракет были перехвачены израильской и союзной противовоздушной обороной.