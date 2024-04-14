Запорожье: россияне обстреляли из артиллерии Гуляйполе, есть раненый

Российские захватчики снова обстреляли Гуляйполе из артиллерии. Из-за этой атаки травмы получил местный житель. Его госпитализировали. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Второй день подряд рашисты травмируют мирных жителей прифронтового Гуляйполя. 73-летний мужчина получил ранения во время вражеского артиллерийского обстрела. Его доставили в больницу. - написал Федоров.

Детали

Глава властей области в очередной раз отметил, что враг коварный и сейчас едва ли не единственный путь спастись - это эвакуация. Федоров напомнил, что для жителей Запорожья есть возможность бесплатно переехать в более безопасное место, и напомнил горячие линии для желающих выехать из прифронтовых громад:

Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291

Эвакуационные группы Национальной полиции Украины:

- для жителей Пологовского района - 050-272-72-76;

- для жителей Васильевского района - 097-826-20-02.

Во время эвакуации люди получают всю необходимую помощь - финансовую, гуманитарную и социальную. - добавил глава ОВА.

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Напомним

Накануне 46-летняя женщина была ранена во время артиллерийского обстрела россиянами прифронтового города Гуляйполе во дворе собственного дома, ее доставили в больницу. В общем, раненые в результате российского обстрела Гуляйполя в тот день были два человека. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров,