Враг атаковал дроном грузовик на Сумщине, водитель погиб

российские войска сбросили с дрона взрывчатку на грузовик на территории Краснопольской громады Сумского района, водитель погиб. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, 14 апреля 2024 года около 8:00 оккупанты на территории Краснопольской громады Сумского района сбросили с дрона взрывчатку на грузовик. Водитель транспортного средства погиб - говорится в сообщении ОГП.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

российские войска в ночь на 14 апреля и сегодня утром совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва.