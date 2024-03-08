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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Запорожье россияне ударили 256 раз, ранили мужчину

На Запорожье россияне ударили 256 раз, ранили мужчину

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 06:15  •  14168 просмотра

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Оккупанты нанесли 256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, применив авиацию, РСЗО, артиллерию и 71 беспилотник, ранив 81-летнего мужчину и вызвав разрушения жилых домов и объектов инфраструктуры.

Российские войска нанесли 256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области, применив в том числе 71 беспилотник, ранив 81-летнего мужчину и вызвав разрушения, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

256 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. (...) 81-летний мужчина получил ранения в результате вражеского РСЗО-обстрела по Беленькому. Он в больнице

- сообщил Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, рашисты ударили из авиации по Малой Токмачке и Работино, обстреляли из РСЗО Беленькое и Работино, атаковали 71 беспилотником Гуляйполе, Новоданиловку, Работино, Малиновку, Малую Токмачку и Омельник. 181 артудар пришелся по территории Орехова, Гуляйполя, Новоданиловки, Омельника, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Юлия Шрамко

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