На Запоріжжі росіяни вдарили 256 разів, поранили чоловіка
Київ • УНН
Окупанти завдали 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, застосувавши авіацію, РСЗВ, артилерію та 71 безпілотник, поранивши 81-річного чоловіка та спричинивши руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Російські війська завдали 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, застосувавши у тому числі 71 безпілотник, поранивши 81-річного чоловіка та спричинивши руйнування, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. (...) 81-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого РСЗВ-обстрілу по Біленькому. Він у лікарні
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З його слів, рашисти вгатили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з РСЗВ Біленьке та Роботине, атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник. 181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
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