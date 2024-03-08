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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Запоріжжі росіяни вдарили 256 разів, поранили чоловіка

Київ • УНН

 • 24175 перегляди

Окупанти завдали 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, застосувавши авіацію, РСЗВ, артилерію та 71 безпілотник, поранивши 81-річного чоловіка та спричинивши руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Запоріжжі росіяни вдарили 256 разів, поранили чоловіка

Російські війська завдали 256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області, застосувавши у тому числі 71 безпілотник, поранивши 81-річного чоловіка та спричинивши руйнування, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

256 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. (...) 81-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого РСЗВ-обстрілу по Біленькому. Він у лікарні

- повідомив Федоров у Telegram.

Деталі

З його слів, рашисти вгатили з авіації по Малій Токмачці й Роботиному, обстріляли з РСЗВ Біленьке та Роботине, атакували 71 безпілотником Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине, Малинівку, Малу Токмачку й Омельник. 181 артудар прийшовся по території Оріхова, Гуляйполя, Новоданилівки, Омельника, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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