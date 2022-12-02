На Запорожском направлении за 5 дней "отминусовали" 1,2 тыс. оккупантов - мэр Мелитополя

Цитата

"Рашисты в Мелитополе и по всей временно оккупированной территории Запорожья уже чувствуют себя некомфортно. Считают потери и готовят население к возможной эвакуации. Благодаря ВСУ и Силам сопротивления на Запорожском направлении за пять дней стало на 1200 дееспособных оккупантов меньше", - указал Федоров.

Детали

Как сообщил Федоров, рашисты “засуетились”:



В Мирном и Ясном – до сих пор разбирают завалы штаба и казармы и ищут, кто это так неудачно "покурил"



В Пологах после попадания в больницу, где был склад боеприпасов, оккупанты развивают бурную деятельность – выводят технику, проводят ротацию, завозят мобилизованных.



В Васильевке и Бурчаке предупреждают местных о возможной эвакуации и приглашают регистрироваться желающих.



Дополнение

По данным Генштаба, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.