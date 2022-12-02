На Запорожском направлении за 5 дней "отминусовали" 1,2 тыс. оккупантов - мэр Мелитополя
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. На Запорожском направлении за пять дней стало на 1200 дееспособных оккупантов меньше. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"Рашисты в Мелитополе и по всей временно оккупированной территории Запорожья уже чувствуют себя некомфортно. Считают потери и готовят население к возможной эвакуации. Благодаря ВСУ и Силам сопротивления на Запорожском направлении за пять дней стало на 1200 дееспособных оккупантов меньше", - указал Федоров.
Детали
Как сообщил Федоров, рашисты “засуетились”:
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- В Мирном и Ясном – до сих пор разбирают завалы штаба и казармы и ищут, кто это так неудачно "покурил"
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- В Пологах после попадания в больницу, где был склад боеприпасов, оккупанты развивают бурную деятельность – выводят технику, проводят ротацию, завозят мобилизованных.
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- В Васильевке и Бурчаке предупреждают местных о возможной эвакуации и приглашают регистрироваться желающих.
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Дополнение
По данным Генштаба, российские оккупационные войска отводят отдельные подразделения и готовят к эвакуации персонал оккупационных администраций населенных пунктов временно занятой территории Запорожской области.