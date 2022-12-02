На Запорізькому напрямку за 5 днів "відмінусували" 1,2 тис. окупантів - мер Мелітополя
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. На Запорізькому напрямку за п'ять днів стало на 1200 дієздатних окупантів менше. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Рашисти в Мелітополі і по всій тимчасово окупованій території Запоріжжя вже почуваються некомфортно. Рахують втрати і готують населення до можливої евакуації. Завдяки ЗСУ і Силам спротиву на Запорізькому напрямку за п'ять днів стало на 1200 дієздатних окупантів менше", - зазначив Федоров.
Деталі
Як повідомив Федоров, рашисти “заметушилися”:
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- У Мирному та Ясному - і досі розбирають завали штабу і казарми та шукають, хто це так невдало "покурив"
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- У Пологах після влучення в лікарню, де був склад боєприпасів, окупанти розвивають бурхливу діяльність - виводять техніку, проводять ротацію, завозять мобілізованих.
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- У Василівці та Бурчаку попереджають місцевих щодо можливої евакуації і запрошують реєструватися охочих.
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Доповнення
За даними Генштабу, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.