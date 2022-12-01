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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Росіяни відводять свої підрозділи від Запоріжжя та готують до евакуації окупаційні адміністрації – Генштаб

Росіяни відводять свої підрозділи від Запоріжжя та готують до евакуації окупаційні адміністрації – Генштаб

Київ • УНН

 • 2943352 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Так, з населеного пункту Михайлівка, виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення.

Також підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні.

В населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Доповнення

За даними Генштабу, на Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір’я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині.

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